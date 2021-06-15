Ляпорт поддержал Морату после неудачной игры со Швецией

Защитник сборной Испании Эмерик Ляпорт высказался об игре своего партнера по команде Альваро Мораты после ничейного матча со Швецией (0:0) на Евро-2020.

«В таком нападающем, как Мората нельзя сомневаться, он многое доказал. В следующий раз он оформит хет-трик и заткнет всех», — цитирует Ляпорта Goal.

В прошлом сезоне Мората участвовал в 44 матчах за «Ювентус» во всех турнирах, отметившись 20 голами и 12 результативными передачами.

Обе команды набрали по одному очку и делят второе-третье места в группе Е. Лидирует сборная Словакии, победившая команду Польши (2:1) — три очка. У поляков ноль очков и последнее место.