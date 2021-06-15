Ляпорт: «Если Испания продолжит так играть, то выиграет девять из десяти игр Евро»

Защитник сборной Испании Эмерик Ляпорт подвел итоги матча Евро-2020 против Швеции (0:0).

«Это, конечно, плохо. Мы доминировали, но покинули поле немного недовольными из-за того, что не выиграли. Если мы продолжим так играть, то выиграем девять из десяти игр. Но нам нужно учиться. У нас есть отличные нападающие, и я уверен, что в следующий раз мы сыграем лучше», — приводит слова Ляпорта официальный сайт УЕФА.

Обе команды набрали по одному очку и делят второе-третье места в группе Е. Лидирует сборная Словакии, победившая команду Польши (2:1) — три очка. У поляков ноль очков и последнее место.

В следующем туре Испания 19 июня сыграет с Польшей, а шведы днем ранее будут противостоять Словакии.