Ляпорт: «Если Испания продолжит так играть, то выиграет девять из десяти игр Евро»
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Защитник сборной Испании Эмерик Ляпорт подвел итоги матча Евро-2020 против Швеции (0:0).
«Это, конечно, плохо. Мы доминировали, но покинули поле немного недовольными из-за того, что не выиграли. Если мы продолжим так играть, то выиграем девять из десяти игр. Но нам нужно учиться. У нас есть отличные нападающие, и я уверен, что в следующий раз мы сыграем лучше», — приводит слова Ляпорта официальный сайт УЕФА.
Обе команды набрали по одному очку и делят второе-третье места в группе Е. Лидирует сборная Словакии, победившая команду Польши (2:1) — три очка. У поляков ноль очков и последнее место.
В следующем туре Испания 19 июня сыграет с Польшей, а шведы днем ранее будут противостоять Словакии.
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Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи
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