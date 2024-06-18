Лунев: «Кошта должна стать основным вратарем португальцев, он провел стабильный сезон в «Порту»

Российский вратарь Андрей Лунев считает, что игрок «Порту» Диогу Кошта должен стать основным голкипером сборной Португалии на Евро-2024.

«Он более молодой, стабильно провел сезон в «Порту». Руи Патрисиу в последние месяцы не играл в «Роме». У каждого есть свои плюсы: у Патрисиу — большой опыт в крупных турнирах, Са играл против больших команд и тоже имеет определенный опыт. Среди них самый стабильный сезон провел Кошта», — сказал Лунев Metaratings.ru.

Португалия начнет выступление на Евро-2024 во вторник, 18 июня, матчем против сборной Чехии. Встреча начнется в 22.00 мск. В группе F также сыграют команды Грузии и Турции.