Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 12:41

Лунев назвал лучшего вратаря на Евро-2024

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Вратарь «Динамо» и сборной России Андрей Лунев поделился мнением об игре голкиперов на Евро-2024.

«Выделю голкипера сборной Грузии Георгия ?Мамардашвили. Все вратари показывают очень сильный уровень, все хороши. Мамардашвили — сильный вратарь, я видел, как он играет за «Валенсию». На данный момент он один из лучших вратарей на турнире, я не удивлен его игрой. Но сейчас все голкиперы хороши и вытаскивают свои команды в следующие раунды. В 38 лет на таком уровне играет Нойер, это говорит про его уровень, он высочайший», — сказал Лунев .

На чемпионате Европы по футболу Мамардашвили сыграл за сборную Грузии четыре матча, в которых пропустил восемь голов. Вратарь повторил рекорд по числу сэйвов на групповой стадии Евро, совершив 21 спасение.

Источник: Metaratings.ru
Андрей Лунев
Георгий Мамардашвили
Евро-2024
1
0
Читайте также
Okko будет эксклюзивно показывать Лигу чемпионов с сезона-2024/25
Пепе рыдал в объятиях Роналду после вылета в 1/4 финала Евро
Глава Дагестана объяснил большое количество жертв среди полиции при терактах
Ставка на Соболева, нехватка левого полузащитника и очень быстрые отборы. Как теперь выглядит «Спартак» при Деяне Станковиче
Путин поздравил Пезешкиана с избранием на пост президента Ирана
В Херсонской области рассказали о лесных пожарах из-за атак ВСУ
Популярное видео
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Евро 2024, плей-офф: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Барбоза: «Роналду — главная причина, почему Португалия проиграла»
Испания преодолела свое главное проклятье, а хозяева не выигрывают Евро уже 40 лет
Мбаппе заявил, что Меньян напугал Феликса в серии пенальти в игре Португалия — Франция
Шварцер: «Если кто-то все еще считает Роналду одним из лучших игроков в мире, то они смотрят не те матчи»
Сандро Вагнер ворвался в судейскую после игры Германии с Испанией и оскорбил арбитра
Вечные рекорды Роналду и первое поражение Португалии в серии с ударом Криштиану
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шварцер: «Если кто-то все еще считает Роналду одним из лучших игроков в мире, то они смотрят не те матчи»

Мбаппе заявил, что Меньян напугал Феликса в серии пенальти в игре Португалия — Франция

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости