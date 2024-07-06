Лунев назвал лучшего вратаря на Евро-2024

Вратарь «Динамо» и сборной России Андрей Лунев поделился мнением об игре голкиперов на Евро-2024.

«Выделю голкипера сборной Грузии Георгия ?Мамардашвили. Все вратари показывают очень сильный уровень, все хороши. Мамардашвили — сильный вратарь, я видел, как он играет за «Валенсию». На данный момент он один из лучших вратарей на турнире, я не удивлен его игрой. Но сейчас все голкиперы хороши и вытаскивают свои команды в следующие раунды. В 38 лет на таком уровне играет Нойер, это говорит про его уровень, он высочайший», — сказал Лунев .

На чемпионате Европы по футболу Мамардашвили сыграл за сборную Грузии четыре матча, в которых пропустил восемь голов. Вратарь повторил рекорд по числу сэйвов на групповой стадии Евро, совершив 21 спасение.