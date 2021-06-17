Лукаку признан лучшим игроком матча Дания — Бельгия
21:24
Лучшим игроком матча Евро-2020 Дания — Бельгия признан нападающий бельгийцев Ромелу Лукаку, сообщает официальный сайт УЕФА. Он вышел в стартовом составе и провел на поле все 90 минут матча.
Сборная Бельгии победила команду Дании (2:1) во втором туре группового этапа. У бельгийцев забил Торган Азар с передачи вышедшего на замену Кевина Де Брейне. Позже второй мяч в ворота Дании отправил сам Де Брейне.
Ранее Лукаку становился лучшим игроком матча со сборной России (3:0).
Бельгийцы набрали шесть очков и лидируют в группе В. Команда досрочно вышла в плей-офф. В третьем туре 21 июня Бельгия сыграет с Финляндией.
Дополнительная информация:
https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024459--denmark-vs-belgium/
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