Лукаку получил разрешение навестить Эриксена в больнице

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку заявил, что попросил главного тренера команды Роберто Мартинеса разрешить ему навестить своего одноклубника по «Интеру» Кристиана Эриксена в больнице Копенгагена.

«Я хочу навестить Кристиана в больнице. Я поговорил об этом с тренером, и он, очевидно, согласился.

Мы также остановим игру на 10-й минуте, чтобы отдать ему честь. Я отправлю Кристиану сообщение завтра после игры, но сейчас мне нужно дать ему время немного побыть с семьей», — цитирует Лукаку Football Italia.

12 июня в концовке первого тайма матча между командами Финляндии и Дании Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, затем его увезли в больницу, позднее выяснилось, что у игрока был сердечный приступ. Сейчас он находится в больнице в стабильном состоянии. Игра была прервана и возобновилась через полтора часа, по ее итогам сборная Дании проиграла со счетом 0:1.