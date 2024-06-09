Лукаку обошел Пушкаша по голам за сборную

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку оформил дубль в товарищеской игре против Люксембурга (3:0).

Теперь на счету 31-летнего футболиста 85 голов за национальную команду. Он обошел по этому показателю Ференца Пушкаша (84 гола) и делит шестое место с Али Мабхутом (ОАЭ, 85 мячей). Рекордсменом по голам за сборную является Криштиану Роналду (Португалия, 128).

Сборная Бельгии сыграет на Евро-2024 в группу E со Словакией (17 июня), Румынией (22 июня) и Украиной (26 июня).