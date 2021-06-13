Лукаку догнал Ибрагимовича по голам за сборную
Оформив дубль в ворота сборной России в матче первого тура Евро-2020, Ромелу Лукаку забил 61-й и 62-й голы за сборную Бельгии и сравнялся в списке лучших европейских снайперов с Златаном Ибрагимовичем. Сейчас бельгиец (94 игры) и швед (119 игр) делят восьмое место в историческом рейтинге, который возглавляет Криштиану Роналду, огорчивший соперников сборной Португалии 104 раза.
(Кирилл Бурдаков)
Лучшие бомбардиры европейских сборных
|
Игрок
|
Сборная
|
Годы
|
Матчи
|
Голы
|
Криштиану Роналду
|
Португалия
|
2003-н.в.
|
175
|
104
|
Ференц Пушкаш
|
Венгрия, Испания
|
1945-1956, 1961-1962
|
89
|
84
|
Шандор Кочиш
|
Венгрия
|
1948-1956
|
68
|
75
|
Мирослав Клозе
|
Германия
|
2001-2014
|
137
|
71
|
Герд Мюллер
|
ФРГ
|
1966-1974
|
62
|
68
|
Робби Кин
|
Ирландия
|
1998-2016
|
146
|
68
|
Роберт Левандовски
|
Польша
|
2008-н.в.
|
119
|
66
|
Ромелу Лукаку
|
Бельгия
|
2010-н.в.
|
94
|
62
|
Златан Ибрагимович
|
Швеция
|
2001-2021
|
118
|
62
|
Давид Вилья
|
Испания
|
2005-2017
|
98
|
59
|
Эдин Джеко
|
Босния
|
2007-н.в.
|
114
|
59
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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