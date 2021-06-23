Лука Модрич: «Гол в ворота Шотландии для меня очень важен»

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич после победы над Шотландией (3:1) на Евро-2020 признался, что рад забитому голу. Также он доволен командой игрой хорватов.

«Мы очень рады, потому что провели замечательный матч и вышли в следующий круг. Мы были недовольны своей игрой в первых двух матчах и знали, что можем играть лучше. Когда мы действуем так, как сегодня, то опасны для любого соперника.

Этот гол для меня очень важен, но гораздо важнее наша игра с начала и до конца матча. Я очень рад, что мой гол сыграл свою роль, но главное, что команда победила", — цитирует пресс-служба УЕФА Модрича.