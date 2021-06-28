Луис Энрике: «Унаи Симон дал урок всем детям в мире»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике подвел итоги матча 1/8 финала чемпионата Европы против Хорватии (5:3 доп.вр.).

«Унаи Симон дал урок всем детям в мире. Футбол состоит из ошибок, и его реакция на них, его великолепные сейвы объясняют, почему мы уверены в нем. И когда я был игроком, и когда уже стал тренером, у нас бывали очень напряженные матчи, но в этом было вообще все, что можно.

Я готов к таким играм, если они еще будут, но не уверен, что мои родные и болельщики разделяют мое мнение. Я подготовил команду к таким играм и, если честно, думаю, что мы сделали только одну большую ошибку. Конец матча был прекрасен — я рад, что мы получили второй шанс выиграть.

Я не думаю, что в мире есть хоть один тренер сборной, который не оценил бы Морату и все, что он делает для команды. Он выигрывает верх, он физически силен, он забивает голы. Мы должны радоваться, что у нас есть такой нападающий», — цитирует Энрике сайт УЕФА.

В четвертьфинале испанцы сыграют с победителем матча между французами и швейцарцами. Матч 1/4 финала с участием подопечных Луиса Энрике состоится в Санкт-Петербурге 2 июля.