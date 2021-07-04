Луис Энрике рассказал о намерении сборной Испании выиграть Евро-2020

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике рассказал о желании команды победить в финале Евро-2020.

«Мы гордимся собой. Будет очень глупо думать, что мы или любой другой полуфиналист удовлетворимся этим результатом. Мы намерены добраться до финала и выиграть его», — приводит слова Энрике официальный сайт УЕФА.

Сборная Испании в четвертьфинале обыграла Швейцарию (1:1, пенальти — 3:1) и встретится в полуфинале с Италией 6 июля в Лондоне.