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Луис Энрике рассказал о намерении сборной Испании выиграть Евро-2020

16:10
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Главный тренер сборной Испании Луис Энрике рассказал о желании команды победить в финале Евро-2020.

«Мы гордимся собой. Будет очень глупо думать, что мы или любой другой полуфиналист удовлетворимся этим результатом. Мы намерены добраться до финала и выиграть его», — приводит слова Энрике официальный сайт УЕФА.

Сборная Испании в четвертьфинале обыграла Швейцарию (1:1, пенальти — 3:1) и встретится в полуфинале с Италией 6 июля в Лондоне.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/news/026b-12

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