Луис Энрике рассказал о намерении сборной Испании выиграть Евро-2020
16:10
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике рассказал о желании команды победить в финале Евро-2020.
«Мы гордимся собой. Будет очень глупо думать, что мы или любой другой полуфиналист удовлетворимся этим результатом. Мы намерены добраться до финала и выиграть его», — приводит слова Энрике официальный сайт УЕФА.
Сборная Испании в четвертьфинале обыграла Швейцарию (1:1, пенальти — 3:1) и встретится в полуфинале с Италией 6 июля в Лондоне.
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