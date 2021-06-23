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Луис Энрике рассказал, что нужно Испании для победы над Словакией

08:34
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Главный тренер сборной Испании Луис Энрике рассказал, что нужно его команде для победы над Словакией в последнем туре группового турнира Евро-2020.

«Мы, тренеры, прекрасно понимаем, что живем результатами, и понимаем, что происходит, когда поставленные цели не выполняются. Я надеюсь, что в среду вечером мы не просто выйдем из группы, а выиграем ее. Я сфокусирован на мотивации своих игроков. Я чувствую, что когда мы выиграем свой первый матч на турнире, мы выйдем на свой лучший уровень. Все дело в завершении моментов. Мы создавали достаточно для победы как в первом, так и во втором матче», — приводит официальный сайт УЕФА слова Энрике.

Матч Словакия — Испания состоится сегодня, 23 июня. Начало встречи — в 19.00. Перед последним туром группового турнира Евро-2020 Испания занимает третье место в группе Е с 2 очками в 2 матчах. Словакия занимает вторую строчку с 3 очками.

Дополнительная информация:

https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024473--slovakia-vs-spain/

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