Луис Энрике о Морате: «Он супер-футболист»
04:50
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал игру форварда Альваро Мораты в матче Евро-2020 против Швеции (0:0).
«Он супер-футболист, который дает нам хорошие результаты в атаке и защите. Он огромная личность и справится с этим. Я был бы счастлив, если бы фанаты аплодировали ему за то, что он делает», — приводит слова Энрике официальный сайт УЕФА.
Обе команды набрали по одному очку и делят второе-третье места в группе Е. Лидирует сборная Словакии, победившая команду Польши (2:1) — три очка. У поляков ноль очков и последнее место.
В следующем туре Испания 19 июня сыграет с Польшей, а шведы днем ранее будут противостоять Словакии.
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Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи
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