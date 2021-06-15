Луис Энрике о Морате: «Он супер-футболист»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал игру форварда Альваро Мораты в матче Евро-2020 против Швеции (0:0).

«Он супер-футболист, который дает нам хорошие результаты в атаке и защите. Он огромная личность и справится с этим. Я был бы счастлив, если бы фанаты аплодировали ему за то, что он делает», — приводит слова Энрике официальный сайт УЕФА.

Обе команды набрали по одному очку и делят второе-третье места в группе Е. Лидирует сборная Словакии, победившая команду Польши (2:1) — три очка. У поляков ноль очков и последнее место.

В следующем туре Испания 19 июня сыграет с Польшей, а шведы днем ранее будут противостоять Словакии.