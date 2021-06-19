Луис Энрике: «Мората в хорошей форме и уверен в себе, приятно видеть его позитивный настрой»
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поделился мнением об игре форварда Альваро Мораты.
«Он в хорошей форме и уверен в себе. На этой неделе мне не пришлось ему ничего рассказывать. Приятно видеть его улыбку и его позитивный настрой», — приводит слова Энрике официальный сайт УЕФА.
Матч Испания — Польша пройдет 19 июня в Севилье и начнется в 22:00 мск. Испанцы с одним очком занимают третье место в группе E, поляки без очков — на четвертой строчке.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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