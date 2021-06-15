Луис Энрике извинился перед болельщиками за ничью с шведами на Евро-2020

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике высказался о нулевой ничьей с Швецией в матче 1-го тура чемпионата Европы, который прошел в Севилье.

«Встречались с командой, которая решила отсиживаться в обороне, делая ставку исключительно на дальние забросы мяча. Вместе с тем, я должен признать, что Швеция могла и выиграть. Ничья оставила горькие чувства, и я прошу прощения у футболистов и болельщиков. В этот вечер мы должны были побеждать. Мы стараемся создавать моменты для взятия ворот, сегодня их было достаточно, но реализация была не на высоте», — приводит слова Энрике официальный сайт УЕФА.

В другом матче группы Е Словакия победила Польшу (2:1).

В следующем туре Испания 19 июня сыграет с Польшей, а шведы днем ранее будут противостоять Словакии.