Луис Энрике хотел бы, чтобы дисквалифицированный Джака сыграл в четвертьфинале Евро против Испании

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поделился мнением о пропуске капитаном Швейцарии Гранитом Джакой 1/4 финала Евро-2020 из-за дисквалификации.

«Я полагаю, что он самый выдающийся игрок швейцарцев на данный момент, и лично я бы предпочел, чтобы он смог сыграть. Я совершенно уверен, что кто бы ни вышел у них вместо Джаки, они все равно будут Швейцарией», — приводит слова Энрике официальный сайт УЕФА.

Матч Швейцария — Испания пройдет 2 июля в Петербурге и начнется в 19:00 мск.