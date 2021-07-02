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Луис Энрике хотел бы, чтобы дисквалифицированный Джака сыграл в четвертьфинале Евро против Испании

11:14
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Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поделился мнением о пропуске капитаном Швейцарии Гранитом Джакой 1/4 финала Евро-2020 из-за дисквалификации.

«Я полагаю, что он самый выдающийся игрок швейцарцев на данный момент, и лично я бы предпочел, чтобы он смог сыграть. Я совершенно уверен, что кто бы ни вышел у них вместо Джаки, они все равно будут Швейцарией», — приводит слова Энрике официальный сайт УЕФА.

Матч Швейцария — Испания пройдет 2 июля в Петербурге и начнется в 19:00 мск.

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Сергей Разин все материалы автора

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