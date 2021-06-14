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Луис Энрике доволен сборной Испанией перед матчем со Швецией

12:14
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Главный тренер сборной Испании Луис Энрике рассказал об ожиданиях от матча 1-го тура Евро-2020 с командой Швеции.

«В голове у меня уже сложился стартовый состав на этот матч. Но может что-то произойти — ушиб или недомогание. После обеда и обсуждения тактики на игру у меня в голове все уляжется. Переживаем приятнейший момент. Приедем на стадион, вдохнем атмосферу. Рад, что мои игроки понимают, что я прошу от них», — цитирует Энрике пресс-служба УЕФА.

Матч Испания — Швеция состоится сегодня, 14 июня, на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха». Начало — в 22.00 мск.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/

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