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Де ла Фуэнте: «Матч с Италией был лучшим с тех пор, как я возглавил сборную Испании»

Руслан Минаев
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал победу над Италией (1:0) в матче группового турнира Евро-2024.

«Я считаю, что это был лучший наш матч с тех пор, как я возглавил сборную. Мы играли с Италией в Лиге наций и играли хорошо, но я думаю, что сегодня мы сыграли еще лучше. Я никогда не устану говорить о силе испанского футбола, я считаю, что мы лучшие в мире», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

Де ла Фуэнте возглавил сборную в декабре 2022 года.

В 3-м туре Испания сыграет с Албанией, а Италия встретится с Хорватией. Обе игры пройдут 24 июня.

Евро-2024
Сборная Испании по футболу
Сборная Италии по футболу
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