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Де ла Фуэнте: «Такой матч мог бы быть финалом Евро, обе команды великолепны»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился ожиданиями от финала против «Броук Бойз».

«Это фантастическая возможность. Мы проделали очень хорошую работу. Такой матч мог бы быть финалом Евро, обе команды великолепны. Все решат мельчайшие детали. Мы постараемся сохранить верность своему футболу и тем качествам, что позволили нам зайти так далеко», — цитирует «РБ Спорт» де ла Фуэнте.

Матч Испания — Франция состоится во вторник, 9 июля, на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Альваро Мората&nbsp;&mdash; Килиан Мбаппе. Испания — Франция. Онлайн-трансляция матча полуфинала Евро
Источник: Сайт УЕФА
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
Сборная Франции по футболу
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