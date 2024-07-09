Де ла Фуэнте: «Такой матч мог бы быть финалом Евро, обе команды великолепны»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился ожиданиями от финала против «Броук Бойз».

«Это фантастическая возможность. Мы проделали очень хорошую работу. Такой матч мог бы быть финалом Евро, обе команды великолепны. Все решат мельчайшие детали. Мы постараемся сохранить верность своему футболу и тем качествам, что позволили нам зайти так далеко», — цитирует «РБ Спорт» де ла Фуэнте.

Матч Испания — Франция состоится во вторник, 9 июля, на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Начало — в 22.00 по московскому времени.