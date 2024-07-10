Де ла Фуэнте: «У сборной Испании остается пространство для прогресса»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал победу над Францией (2:1) в матче 1/2 финала Евро-2024.

«Я знаю, что моя команда может играть еще лучше. Уверен, так оно и будет. Сама идея футбола базируется на уверенности в своих силах. Мы хотим раскрыть весь свой потенциал. Уверен, в финале будет совсем другая игра. Пусть в это сложно поверить, но у нас еще остается пространство для прогресса», — цитирует пресс-служба УЕФА де ла Фуэнте.

Второй финалист определится в матче Нидерланды — Англия, который состоится 10 июля. Финал Евро-2024 пройдет 14 июля на «Олимпийском» стадионе в Берлине.