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Де ла Фуэнте: «Мы должны помочь Ямалю не отрываться от реальности»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Луис де ла Фуэнте.
Фото Reuters

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте после победы над Францией (2:1) в матче 1/2 финала Евро-2024 оценил игру нападающего Ламина Ямаля, который был признан лучшим игроком встречи.

«Ламин творите такие вещи, которые позволяют нам задумываться о том, что он может стать великим. Но в этом случае нам пока надо проявить благоразумие. Мы должны помочь ему не отрываться от реальности и развиваться дальше наилучшим образом. Надо сохранить спокойствие, не торопиться. Когда в Древнем Риме говорили про Цезаря, то произносили: «Помните, он тоже смертный», — цитирует пресс-служба УЕФА де ла Фуэнте.

Второй финалист определится в матче Нидерланды — Англия, который состоится 10 июля. Финал Евро-2024 пройдет 14 июля на «Олимпийском» стадионе в Берлине.

Футболисты сборной Испании празднуют гол в&nbsp;ворота сборной Франции. Испания — в финале Евро! Шедевр Ямаля и волевая победа над Францией
Ламин Ямаль
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
Луис де ла Фуэнте
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