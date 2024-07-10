Де ла Фуэнте: «Мы должны помочь Ямалю не отрываться от реальности»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте после победы над Францией (2:1) в матче 1/2 финала Евро-2024 оценил игру нападающего Ламина Ямаля, который был признан лучшим игроком встречи.

«Ламин творите такие вещи, которые позволяют нам задумываться о том, что он может стать великим. Но в этом случае нам пока надо проявить благоразумие. Мы должны помочь ему не отрываться от реальности и развиваться дальше наилучшим образом. Надо сохранить спокойствие, не торопиться. Когда в Древнем Риме говорили про Цезаря, то произносили: «Помните, он тоже смертный», — цитирует пресс-служба УЕФА де ла Фуэнте.

Второй финалист определится в матче Нидерланды — Англия, который состоится 10 июля. Финал Евро-2024 пройдет 14 июля на «Олимпийском» стадионе в Берлине.