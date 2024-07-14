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Де ла Фуэнте: «Матч с Англией будет сильно отличаться от тех, что мы сыграли на Евро-2024 до сих пор»

Руслан Минаев
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился мнением о национальной команде Англии.

«Это отличная команда. Независимо от результатов на этом Евро, я знал, что Англия — очень хороша. У них превосходный состав, [было понятно], что рано или поздно они включатся.

Я поверил в это из-за исключительного уровня их игроков. Так что у нас нет самоуверенности. Я думаю, что матч с Англией будет сильно отличаться от тех, что мы сыграли на Евро до сих пор», — цитирует тренера пресс-служба УЕФА.

Матч Испания — Англия состоится в Берлине 14 июля. Начало — в 22.00 мск.

Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Испании по футболу
Луис де ла Фуэнте
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