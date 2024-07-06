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Де ла Фуэнте – о победе Испании над Германией: «Наша эйфория полностью под контролем»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Луис де ла Фуэнте.
Фото Reuters

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте подвел итоги матча против Германии (2:1 д.в.) в 1/4 финала Евро-2024.

«Сейчас самое время оценить то, чего мы достигли, и насладиться этим моментом. Мы посмотрим, как можем улучшить физическое состояние в ближайшие дни. Я уверен, что все мои игроки готовы к полуфиналу.

Футболисты ненасытны. Я горжусь тем, что тренирую таких игроков. Многих из них я знаю много лет. Они привыкли соревноваться на самом высоком уровне, и у них есть возможность выиграть Евро.

Наша эйфория полностью под контролем. Мы очень счастливы, но знаем, что завтра будет уже другой день. Мы не можем контролировать то, что происходит снаружи, но мы очень рады, что страна поддерживает нас», – приводит слова де ла Фуэнте пресс-служба УЕФА.

Сборная Испании стала первым полуфиналистом Евро-2024. Команда де ла Фуэнте сыграет с победителем пары Португалия – Франция. Германия вылетела в четвертьфинале домашнего чемпионата Европы.

Футбол
Евро-2024
Сборная Германии по футболу
Сборная Испании по футболу
Луис де ла Фуэнте
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