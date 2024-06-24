Спаллетти: «Хорватия не просто великая команда, но и очень опытная»

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти поделился мнением о матче с Хорватией на Евро-2024.

«Хорватия не просто великая команда, но и очень опытная. Нам придется переключаться в моменты, когда нужно ускорить темп игры и или наоборот — успокоиться и контролировать мяч. Я ошибся, не сделав некоторые изменения между первой и второй игрой [на Евро]. В этот раз я их сделаю», — цитирует тренера пресс-служба УЕФА.

Матч Хорватия — Италия пройдет 24 июня и начнется в 22.00 мск.