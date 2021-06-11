Лоза не видит, за счет чего Россия сможет обыграть Бельгию на Евро-2020

Советский и российский певец Юрий Лоза в интервью «СЭ» заявил, что сборная России не сможет обыграть Бельгию на предстоящем чемпионате Европы.

— Совсем скоро начнется Евро-2020. Какие у вас ожидания от сборной России?

— Никаких ожиданий от нашей команды нет. Мы играем в одной группе с фаворитом турнира. Они будут бороться за победу на этом чемпионате Европы.

— Видите, за счет чего мы можем обыграть такую Бельгию?

— Нет. Посмотрите, как мы играли последний товарищеский матч с Болгарией. Если бы не липовый пенальти, мы бы не смогли их обыграть. Франция выходит и на одной ноге обыгрывает эту же Болгарию.

— У нас Миранчук и Головин играют в топовых чемпионатах.

— И все. Вы же понимаете, что Миранчук — не основной игрок «Аталанты». Он выходил в основном на замену. В Италии тоже люди разбираются в футболе, они держат его на скамейке. Значит, Леша недотягивает. Единственный наш основной игрок европейского чемпионата — Головин. Кроме него, у нас никого нет. В Сашу я верю.

— Получается, Болгария ничем не слабее России?

— Это соперник нашего уровня. Мы точно не сильнее. Как мы можем бороться с ведущими командами, если наш подбор игроков не сравним с теми же бельгийцами? У них все играют в топовых коллективах Европы.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России также сыграет в группе B с Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).

Матч Бельгия — Россия состоится в субботу, 12 июня. Начало встречи — в 22.00 (мск).

(Владимир Пушкарев)

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