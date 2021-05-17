Ловрен, Влашич, Уремович и Моро вошли в расширенный состав сборной Хорватии на Еврол-2020
15:25
Тренерский штаб сборной Хорватии огласил расширенный состав на чемпионате Европы-2020, сообщается на странице Хорватского футбольного союза (HNS) в Twitter.
В него попали капитан «Зенита» Деян Ловрен и полузащитник ЦСКА Никола Влашич.
В резервный список сборной включены еще два представителя РПЛ — Филип Уремович из «Рубина» и Никола Моро из «Динамо».
Сборная Хорватии выступит на групповом этапе в квартете D, где ее соперниками будут команды Англии, Шотландии и Чехии.
Читайте также
2
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю