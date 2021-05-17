Ловрен, Влашич, Уремович и Моро вошли в расширенный состав сборной Хорватии на Еврол-2020

Тренерский штаб сборной Хорватии огласил расширенный состав на чемпионате Европы-2020, сообщается на странице Хорватского футбольного союза (HNS) в Twitter.

В него попали капитан «Зенита» Деян Ловрен и полузащитник ЦСКА Никола Влашич.

В резервный список сборной включены еще два представителя РПЛ — Филип Уремович из «Рубина» и Никола Моро из «Динамо».

Сборная Хорватии выступит на групповом этапе в квартете D, где ее соперниками будут команды Англии, Шотландии и Чехии.