Ловрен вернулся к тренировкам со сборной Хорватии после травмы

Защитник «Зенита» Деян Ловрен вернулся к тренировкам со сборной Хорватии перед Евро-2020.

«Приятно видеть Деяна Ловрена в действии! Снова с командой!» — говорится в сообщении пресс-службы сборной в Twitter.

Ранее сообщалось, что 31-летний хорват рискует не сыграть на чемпионате Европы из-за повреждения. У защитника рецидив травмы связок, из-за которой он пропустил 6 последних матчей «Зенита» в чемпионате России.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Хорватия сыграет на турнире в одной группе с Англией, Шотландией и Чехией.