Ловрен о пенальти в матче с Чехией: «Я вообще не видел Шика»

Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен прокомментировал эпизод с пенальти в матче 2-го тура Евро-2020 против Чехии (1:1).

Ловрен в собственной штрафной нанес удар Патрику Шику, в результате чего у чеха оказался разбит нос. После просмотра видеоповтора арбитр Карлос Дель Серро Гранде назначил пенальти.

«Как я мог не разочароваться в пенальти? Я вообще не видел Шика, я шел на мяч. Это было мое естественное положение, потому что я прыгаю всю свою жизнь, иначе я бы не прыгнул. Что мне делать? Прыгать без рук, как свечка?! Большинство людей сказали, что это не пенальти, и только судья этого не заметил. Если бы не ВАР, не было бы пенальти. А теперь, что мне делать?» — приводит слова Ловрена tportal.hr.

Чехия набрала четыре очка и лидирует в группе D. У Хорватии одно очко и 3-я позиция.

В заключительном туре группового этапа 22 июня Хорватия сыграет с Шотландией, а Чехия — с Англией.