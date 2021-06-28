Льорис стал рекордсменом чемпионатов Европы по полученным пенальти

Защитник сборной Швейцарии Рикардо Родригес не реализовал пенальти в матче против Франции и стал седьмым игроком на Евро-2020, которому не удалось переиграть вратаря с 11-метровой отметки. Предыдущий антирекорд чемпионатов Европы был установлен в 2000 году, когда пенальтисты смазали пять попыток.

Пенальти на чемпионате Европы-2020

Дата Пенальтист Команда Матч Вратарь Исход 12.06.2021 Пьер-Эмиль Хейбьерг Дания Финляндия — 0:1 Лукас Храдецки Вратарь 15.06.2021 Криштиану Роналду Португалия Венгрия — 3:0 Петер Гулачи Гол 16.06.2021 Гарет Бэйд Уэльс Турция — 2:0 Угурджан Чакыр Мимо 17.06.2021 Эзган Алиоски Сев.Македония Украина — 1:2 Георгий Бущан Вратарь 17.06.2021 Руслан Малиновский Украина Сев.Македония — 2:1 Столе Димитриевски Вратарь 17.06.2021 Мемфис Депай Голландия Австрия — 2:0 Даниэль Бахманн Гол 18.06.2021 Эмиль Форсберг Швеция Словакия — 1:0 Мартин Дубравка Гол 18.06.2021 Патрик Шик Чехия Хорватия — 1:1 Доминик Ливакович Гол 19.06.2021 Жерар Морено Испания Польша — 1:1 Войчех Щенсны Штанга 21.06.2021 Артем Дзюба Россия Дания — 1:4 Каспер Шмайхель Гол 23.06.2021 Альваро Мората Испания Словакия — 5:0 Мартин Дубравка Вратарь 23.06.2021 Криштиану Роналду Португалия Франция — 2:2 Юго Ллорис Гол 23.06.2021 Карим Бензема Франция Португалия — 2:2 Руй Патрисиу Гол 23.06.2021 Криштиану Роналду Португалия Франция — 2:2 Юго Ллорис Гол 28.06.2021 Рикардо Родригес Швейцария Франция — 1:2* Юго Ллорис Вратарь

* Матч продолжается.

Сборная Франции укрепила лидерство по числу полученных в свои ворота пенальти на чемпионатах Европы. «Трехцветные» нарушали правила в своей штрафной уже 13 раз. У Германии в пассиве 11 приведших к пенальти фолов, у Англии — шесть.

Команды, которые чаще всего получали пенальти в свои ворота

Команда Матчи Пенальти Забитые Незабитые Реализация Франция 43 13 11 2 84,62 Германия 52 11 9 2 81,82 Англия 34 6 4 2 66,67 Дания 31 5 4 1 80,00 Италия 42 5 2 3 40,00 Португалия 39 5 4 1 80,00 Хорватия 22 4 4 0 100,0

Голкипер французов Уго Льорис с шестой попытки все-таки справился с 11-метровым ударом, назначенным в его ворота. Ранее ни одному вратарю не приходилось противостоять пенальтистам более пяти раз. Предыдущий рекордсмен — предшественник Ллориса в сборной Франции Фабьен Бартез — участвовал в пяти дуэлях и дважды выходил победителем: удар Бекхэма он отразил, а Рауль промахнулся сам.

Вратари, которым чаще всего били пенальти