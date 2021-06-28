Льорис стал рекордсменом чемпионатов Европы по полученным пенальти
Защитник сборной Швейцарии Рикардо Родригес не реализовал пенальти в матче против Франции и стал седьмым игроком на Евро-2020, которому не удалось переиграть вратаря с 11-метровой отметки. Предыдущий антирекорд чемпионатов Европы был установлен в 2000 году, когда пенальтисты смазали пять попыток.
Пенальти на чемпионате Европы-2020
|
Дата
|
Пенальтист
|
Команда
|
Матч
|
Вратарь
|
Исход
|
12.06.2021
|
Пьер-Эмиль Хейбьерг
|
Дания
|
Финляндия — 0:1
|
Лукас Храдецки
|
Вратарь
|
15.06.2021
|
Криштиану Роналду
|
Португалия
|
Венгрия — 3:0
|
Петер Гулачи
|
Гол
|
16.06.2021
|
Гарет Бэйд
|
Уэльс
|
Турция — 2:0
|
Угурджан Чакыр
|
Мимо
|
17.06.2021
|
Эзган Алиоски
|
Сев.Македония
|
Украина — 1:2
|
Георгий Бущан
|
Вратарь
|
17.06.2021
|
Руслан Малиновский
|
Украина
|
Сев.Македония — 2:1
|
Столе Димитриевски
|
Вратарь
|
17.06.2021
|
Мемфис Депай
|
Голландия
|
Австрия — 2:0
|
Даниэль Бахманн
|
Гол
|
18.06.2021
|
Эмиль Форсберг
|
Швеция
|
Словакия — 1:0
|
Мартин Дубравка
|
Гол
|
18.06.2021
|
Патрик Шик
|
Чехия
|
Хорватия — 1:1
|
Доминик Ливакович
|
Гол
|
19.06.2021
|
Жерар Морено
|
Испания
|
Польша — 1:1
|
Войчех Щенсны
|
Штанга
|
21.06.2021
|
Артем Дзюба
|
Россия
|
Дания — 1:4
|
Каспер Шмайхель
|
Гол
|
23.06.2021
|
Альваро Мората
|
Испания
|
Словакия — 5:0
|
Мартин Дубравка
|
Вратарь
|
23.06.2021
|
Криштиану Роналду
|
Португалия
|
Франция — 2:2
|
Юго Ллорис
|
Гол
|
23.06.2021
|
Карим Бензема
|
Франция
|
Португалия — 2:2
|
Руй Патрисиу
|
Гол
|
23.06.2021
|
Криштиану Роналду
|
Португалия
|
Франция — 2:2
|
Юго Ллорис
|
Гол
|
28.06.2021
|
Рикардо Родригес
|
Швейцария
|
Франция — 1:2*
|
Юго Ллорис
|
Вратарь
* Матч продолжается.
Сборная Франции укрепила лидерство по числу полученных в свои ворота пенальти на чемпионатах Европы. «Трехцветные» нарушали правила в своей штрафной уже 13 раз. У Германии в пассиве 11 приведших к пенальти фолов, у Англии — шесть.
Команды, которые чаще всего получали пенальти в свои ворота
|
Команда
|
Матчи
|
Пенальти
|
Забитые
|
Незабитые
|
Реализация
|
Франция
|
43
|
13
|
11
|
2
|
84,62
|
Германия
|
52
|
11
|
9
|
2
|
81,82
|
Англия
|
34
|
6
|
4
|
2
|
66,67
|
Дания
|
31
|
5
|
4
|
1
|
80,00
|
Италия
|
42
|
5
|
2
|
3
|
40,00
|
Португалия
|
39
|
5
|
4
|
1
|
80,00
|
Хорватия
|
22
|
4
|
4
|
0
|
100,0
Голкипер французов Уго Льорис с шестой попытки все-таки справился с 11-метровым ударом, назначенным в его ворота. Ранее ни одному вратарю не приходилось противостоять пенальтистам более пяти раз. Предыдущий рекордсмен — предшественник Ллориса в сборной Франции Фабьен Бартез — участвовал в пяти дуэлях и дважды выходил победителем: удар Бекхэма он отразил, а Рауль промахнулся сам.
Вратари, которым чаще всего били пенальти
|
Игрок
|
Команда
|
Пенальти
|
Забиты
|
Незабитые
|
Реализация
|
Уго Льорис
|
Франция
|
6
|
5
|
1
|
83,33
|
Фабьен Бартез
|
Франция
|
5
|
3
|
2
|
60,00
|
Харальд Шумахер
|
ФРГ
|
3
|
2
|
1
|
66,67
|
Джанлуиджи Буффон
|
Италия
|
3
|
2
|
1
|
66,67
|
Мануэль Нойер
|
Германия
|
3
|
3
|
0
|
100,0
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