Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Льорис стал рекордсменом чемпионатов Европы по полученным пенальти

23:38
Теги:

Защитник сборной Швейцарии Рикардо Родригес не реализовал пенальти в матче против Франции и стал седьмым игроком на Евро-2020, которому не удалось переиграть вратаря с 11-метровой отметки. Предыдущий антирекорд чемпионатов Европы был установлен в 2000 году, когда пенальтисты смазали пять попыток.

Пенальти на чемпионате Европы-2020

Дата

Пенальтист

Команда

Матч

Вратарь

Исход

12.06.2021

Пьер-Эмиль Хейбьерг

Дания

Финляндия — 0:1

Лукас Храдецки

Вратарь

15.06.2021

Криштиану Роналду

Португалия

Венгрия — 3:0

Петер Гулачи

Гол

16.06.2021

Гарет Бэйд

Уэльс

Турция — 2:0

Угурджан Чакыр

Мимо

17.06.2021

Эзган Алиоски

Сев.Македония

Украина — 1:2

Георгий Бущан

Вратарь

17.06.2021

Руслан Малиновский

Украина

Сев.Македония — 2:1

Столе Димитриевски

Вратарь

17.06.2021

Мемфис Депай

Голландия

Австрия — 2:0

Даниэль Бахманн

Гол

18.06.2021

Эмиль Форсберг

Швеция

Словакия — 1:0

Мартин Дубравка

Гол

18.06.2021

Патрик Шик

Чехия

Хорватия — 1:1

Доминик Ливакович

Гол

19.06.2021

Жерар Морено

Испания

Польша — 1:1

Войчех Щенсны

Штанга

21.06.2021

Артем Дзюба

Россия

Дания — 1:4

Каспер Шмайхель

Гол

23.06.2021

Альваро Мората

Испания

Словакия — 5:0

Мартин Дубравка

Вратарь

23.06.2021

Криштиану Роналду

Португалия

Франция — 2:2

Юго Ллорис

Гол

23.06.2021

Карим Бензема

Франция

Португалия — 2:2

Руй Патрисиу

Гол

23.06.2021

Криштиану Роналду

Португалия

Франция — 2:2

Юго Ллорис

Гол

28.06.2021

Рикардо Родригес

Швейцария

Франция — 1:2*

Юго Ллорис

Вратарь

* Матч продолжается.

Сборная Франции укрепила лидерство по числу полученных в свои ворота пенальти на чемпионатах Европы. «Трехцветные» нарушали правила в своей штрафной уже 13 раз. У Германии в пассиве 11 приведших к пенальти фолов, у Англии — шесть.

Команды, которые чаще всего получали пенальти в свои ворота

Команда

Матчи

Пенальти

Забитые

Незабитые

Реализация

Франция

43

13

11

2

84,62

Германия

52

11

9

2

81,82

Англия

34

6

4

2

66,67

Дания

31

5

4

1

80,00

Италия

42

5

2

3

40,00

Португалия

39

5

4

1

80,00

Хорватия

22

4

4

0

100,0

Голкипер французов Уго Льорис с шестой попытки все-таки справился с 11-метровым ударом, назначенным в его ворота. Ранее ни одному вратарю не приходилось противостоять пенальтистам более пяти раз. Предыдущий рекордсмен — предшественник Ллориса в сборной Франции Фабьен Бартез — участвовал в пяти дуэлях и дважды выходил победителем: удар Бекхэма он отразил, а Рауль промахнулся сам.

Вратари, которым чаще всего били пенальти

Игрок

Команда

Пенальти

Забиты

Незабитые

Реализация

Уго Льорис

Франция

6

5

1

83,33

Фабьен Бартез

Франция

5

3

2

60,00

Харальд Шумахер

ФРГ

3

2

1

66,67

Джанлуиджи Буффон

Италия

3

2

1

66,67

Мануэль Нойер

Германия

3

3

0

100,0

Читайте также

5:3 в пользу футбола! Испания и Хорватия выдали лучший матч Евро-2020
Как росли зарплаты в сборной России. От 500 долларов в 1990-е до 7 миллионов Хиддинка и Капелло
Комментатор Черданцев нелестно отозвался о Бельгии перед четвертьфиналом Евро с Италией
Стало известно, что Ибрагимович и Лукаку сказали друг другу

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Кирилл Бурдаков все материалы автора
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля