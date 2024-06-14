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Сегодня, 14:05

Лопырева рассказала, за какими игроками будет следить на Евро-2024

Артем Бухаев
Корреспондент
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Известная модель и посол ЧМ-2018 в России Виктория Лопырева в комментарии для «СЭ» назвала игроков, за которыми будет следить на Евро-2024.

«За кем бы я пристально понаблюдала? Их не счесть, ведь нынче Европа усыпана талантливой молодежью! Это Беллингем и Палмер, Вирц и Мусиала, Ямаль и Уильямс, Камавинга и Салиба! И многие другие! Не будем говорить о провалах заранее, я всем желаю успешного выступления, ведь это сделает турнир зрелищнее, а болельщиков счастливее!» — сказала Лопырева «СЭ».

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи примут 10 немецких городов: Берлин, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне, Гельзенкирхен, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Мюнхен и Штутгарт.

Джуд Беллингем
Флориан Вирц
Евро-2024
Виктория Лопырева
Эдуардо Камавинга
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