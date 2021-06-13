Лопырева призывает не делать трагедии из поражения от Бельгии
Посол ФИФА, известная телеведущая Виктория Лопырева в разговоре с «СЭ» подвела краткий итог матча Евро-2020 Бельгия — Россия (3:0).
«Безусловно, не самый лучший старт. Мы прекрасно понимаем, что играли с одной из лучших команд мира и, к сожалению, прогнозы специалистов оказались верными. Но ведь также наши начали и в 2008-м, а затем завоевали бронзовые медали чемпионата Европы. Выше нос, все еще впереди!» — сказала Лопырева.
В первом матче группового этапа Евро-2020 Россия проиграла сборно Бельгии со счетом 3:0. 16 июня команда сыграет с Финляндией. Начало — в 16.00 (мск).
(Александр Чурилин)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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