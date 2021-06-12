Лопырева одним словом описала разгром России от Бельгии на Евро-2020
Посол ФИФА и известная телеведущая Виктория Лопырева опубликовала новый пост в своем Twitter. Девушка высказалась по итогу матча группы B Евро-2020 Бельгия — Россия (3:0). Встреча прошла в Санкт-Петербурге.
«Такоэ», — написала Лопырева.
В составе сборной Бельгии дублем отметился форвард Ромелу Лукаку и еще один гол на счету Тома Менье.
16 июня команда Станислава Черчесова сыграет против Финляндии, начало — в 16.00 (мск).
Такоэ ???— Victoria Lopyreva (@LopyrevaVika) June 12, 2021
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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