Лопырева назвала сборную, за которую будет болеть на Евро-2024

Известная модель и посол ЧМ-2018 в России Виктория Лопырева в комментарии для «СЭ» поделилась ожиданиями от предстоящего Евро-2024 в Германии.

«Конечно, буду смотреть Евро! Виктория Лопырева и футбол ведь неразлучны (смеется). Нас ждет очень интересный и непредсказуемый чемпионат! В прошлый раз с первого матча болела за команду Манчини и наслаждалась каждой игрой «Скуадры адзурры»! На сей раз выделю 3 главных фаворита на мой взгляд: Англия, Португалия и уже традиционно Пятая Французская республика! Но также не стоит сбрасывать со счетов хозяев турнира, действующих чемпионов Европы, красную фурию, и хорватов во главе с блестящим Лукой Модричем. А болеть я буду, скажу сразу, за португальцев», — сказала Лопырева «СЭ».

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи примут 10 немецких городов: Берлин, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне, Гельзенкирхен, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Мюнхен и Штутгарт.