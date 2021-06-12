Ломбертс считает, что у сборной России есть шанс на четвертьфинал Евро-2020

Экс-защитник «Зенита» и сборной Бельгии Николас Ломбертс оценил шансы сборной России на успех на чемпионате Европы.

— Россия может повторить успех чемпионата мира и выйти в четвертьфинал? — вопрос Ломбертсу.

— Надеюсь. Но сперва вам нужно хотя бы выйти в 1/8 финала. Россия будет бороться за второе место с Данией, а это тоже очень сильная сборная, даже Бельгии будет непросто ее победить. Если Россия выйдет в 1/8 финала, то там многое будет зависеть от соперника. Если попадется не топ-команда, то четвертьфинал возможен.

Чемпионат Европы проходит с 11 июня по 11 июля. Сборная России сыграет в группе с Бельгией, Финляндией и Данией.

(Гоша Чернов)

Полностью интервью Ломбертса можно прочитать здесь