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Сегодня, 21:45

Лоботка признан лучшим игроком матча Словакия — Румыния

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник сборной Словакии Станислав Лоботка признан лучшим игроком матча 3-го тура группового турнира Евро-2024 против Румынии (1:1).

Лоботка вышел в стартовом составе команды и провел на поле весь матч.

В группе Е сборные Словакии, Румынии, Бельгии и Украины набрали по 4 очка. С первого места в плей-офф Евро-2024 вышла Румыния, со второго — Бельгия, а с третьего — Словакия. Украина расположилась на четвертой строчке и покинула турнир.

Раду Дрэгушин и&nbsp;Давид Стрелец. Всем спасибо — все довольны. Словакия и Румыния сыграли вничью и оставили Украину на последнем месте

Футбол
Евро-2024
Сборная Румынии по футболу
Сборная Словакии по футболу
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