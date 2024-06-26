Лоботка признан лучшим игроком матча Словакия — Румыния

Полузащитник сборной Словакии Станислав Лоботка признан лучшим игроком матча 3-го тура группового турнира Евро-2024 против Румынии (1:1).

Лоботка вышел в стартовом составе команды и провел на поле весь матч.

В группе Е сборные Словакии, Румынии, Бельгии и Украины набрали по 4 очка. С первого места в плей-офф Евро-2024 вышла Румыния, со второго — Бельгия, а с третьего — Словакия. Украина расположилась на четвертой строчке и покинула турнир.