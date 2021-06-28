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Ллорис: «Еще слишком рано говорить о «Золотом мяче», но Канте — один из лучших на своей позиции»

05:24
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Вратарь сборной Франции Юго Ллорис поделился впечатлениями от игры полузащитника Н'Голо Канте перед матчем 1/8 финала Евро-2020 против Швейцарии.

«Еще слишком рано говорить о «Золотом мяче», но Канте — один из лучших на своей позиции. Где бы он ни играл, он становится лидером команды. Как на поле, так и в плане поддержания атмосферы в коллективе», — приводит слова Ллориса официальный сайт УЕФА.

Матч 1/8 финала Франция — Швейцария пройдет 28 июня в Бухаресте и начнется в 22:00 мск.

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Сергей Разин все материалы автора
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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля