Вратарь сборной Франции Юго Ллорис поделился впечатлениями от игры полузащитника Н'Голо Канте перед матчем 1/8 финала Евро-2020 против Швейцарии.

«Еще слишком рано говорить о «Золотом мяче», но Канте — один из лучших на своей позиции. Где бы он ни играл, он становится лидером команды. Как на поле, так и в плане поддержания атмосферы в коллективе», — приводит слова Ллориса официальный сайт УЕФА.

Матч 1/8 финала Франция — Швейцария пройдет 28 июня в Бухаресте и начнется в 22:00 мск.