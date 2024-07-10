Лизаразю назвал причину победы Испании над Францией на Евро-2024

Экс-защитник сборной Франции Бишенте Лизаразю прокомментировал поражение французов в матче 1/2 финала Евро-2024 против Испании (1:2).

«Франции удалось по максимуму воспользоваться своим доминированием на поле в дебюте встречи, но затем благодаря мастерству таких испанских игроков, как Ямаль и Ольмо, им удалось полностью перевернуть ход игры. Испания сумела сохранить игровой темп и вынуждала Францию действовать на контратаках», — цитирует пресс-служба УЕФА Лизаразю.

Второй финалист определится в матче Нидерланды — Англия, который состоится 10 июля. Финал Евро-2024 пройдет 14 июля на «Олимпийском» стадионе в Берлине.