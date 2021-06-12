Live «СЭ» с Ильей Геркусом — сразу после матча Россия — Бельгия
Сегодня, 12 июня, для сборной России стартует чемпионат Европы по футболу-2020. Наша национальная команда играет с Бельгией.
Сразу после игры в студии Мария Маркова и Владимир Иванов вместе с Ильей Геркусом обсудят игру.
Напомним, что матч Бельгия — Россия пройдет сегодня, в субботу, в Санкт-Петербурге, начало — в 22.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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