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Сегодня, 20:00

Литва — Венгрия: смотреть прямую трансляцию матча отбора Евро-2024

Матч отбора Евро-2024 Литва — Венгрия начнется в 21:45
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Сборная Венгрии.
Фото Reuters

Сборная Литвы сыграет с командой Венгрии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024 в группе G 17 октября, во вторник. Встреча пройдет на стадионе Dariaus Ir Gireno Stadium в Каунасе, Литва. Начало — в 21:45 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дня отбора Евро 2024. Составы и ключевые события игры будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа G
17 окт, 21:45. Dariaus Ir Gireno Stadium (Каунас)
Литва
Венгрия

В сетке вещания телеканалов медиахолдинга «Матч» трансляция игры Литва — Венгрия отсутствует — вероятно, ее лучшие моменты войдут в онлайн-перекличку на телеканале «Матч! Футбол 1».

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.

О ситуации с правами на показ матчей отбора чемпионата Европы 2024 вы можете прочитать в нашем материале.

Футбол
Сборная Венгрии по футболу
Сборная Литвы по футболу
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