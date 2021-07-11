Лингард о голе Шоу в ворота Италии: «Шоуберто Карлос!»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард сравнил защитника сборной Англии Люка Шоу с бразильским футболистом Роберто Карлосом.
«Шоуберто Карлос!» — написал у себя в Twitter Лингард.
half time 1-0 shawbertocarlos @LukeShaw23 ????— Jesse Lingard (@JesseLingard) July 11, 2021
Люк Шоу открыл счет в финале Евро-2020 Италия — Англия на 2-й минуте встречи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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