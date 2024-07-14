Линекер восхитился игрой Ямаля на Евро-2024

Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер рассказал, что думает об игре 17-летнего нападающего сборной Испании Ламина Ямаля.

«В «Лестере» мне было 18, и было понятно, что я ребенок. Я не чувствовал себя мужчиной. Это было очень непросто. В 21-22 года я начал чувствовать себя комфортно в футболе. В 17 лет?! Неправильно говорить: «У этого парня талант, давайте попробуем его». Нет. Он играет стабильно, как будто это проще всего на свете», — цитирует Линекера The Guardian.

17-летний Ямаль на Евро-2024 провел за Испанию 6 матчей, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

14 июля испанская команда сыграет против сборной Англии в финале турнира. Матч начнется в 22.00 по московскому времени.