Бывший форвард сборной Англии, футбольный эксперт Гари Линекер поделился мнением о симуляции нападающего сборной Италии Чиро Иммобиле в матче 1/4 финала Евро против Бельгии (2:1).

В одном из эпизодов встречи Иммобиле получил удар по ноге во время борьбы за мяч. Он упал на газон и схватился за ногу. Атака итальянцев продолжилась, а Иммобиле, пролежав несколько секунд на газоне, вскочил на ноги сразу после гола команды.

«Он падает и отчаянно пытается получить пенальти, показывая: «Ох, я в агонии!» А потом мяч попадает в сетку, и Иммобиле уже в порядке. Чудесное исцеление!» — приводит слова Линекера Pundit Arena со ссылкой на BBC.

Сборная Италии прошла в полуфинал турнира, где сыграет с командой Испании. Матч состоится 6 июля в Лондоне.