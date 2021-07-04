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Линекер отреагировал на симуляцию Иммобиле в матче 1/4 финала Евро Бельгия — Италия

19:55
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Бывший форвард сборной Англии, футбольный эксперт Гари Линекер поделился мнением о симуляции нападающего сборной Италии Чиро Иммобиле в матче 1/4 финала Евро против Бельгии (2:1).

В одном из эпизодов встречи Иммобиле получил удар по ноге во время борьбы за мяч. Он упал на газон и схватился за ногу. Атака итальянцев продолжилась, а Иммобиле, пролежав несколько секунд на газоне, вскочил на ноги сразу после гола команды.

«Он падает и отчаянно пытается получить пенальти, показывая: «Ох, я в агонии!» А потом мяч попадает в сетку, и Иммобиле уже в порядке. Чудесное исцеление!» — приводит слова Линекера Pundit Arena со ссылкой на BBC.

Сборная Италии прошла в полуфинал турнира, где сыграет с командой Испании. Матч состоится 6 июля в Лондоне.

Дополнительная информация:

https://punditarena.com/football/darraghmurphy/alan-shearer-ciro-immobile/

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