Линекер назвал игру Стерлинга одним из величайших выступлений

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер прокомментировал выход команды в финал чемпионата Европы-2020 и высказался о Рахиме Стерлинге, назвав его игру одним из самых выдающихся выступлений.

Момент с падением Стерлинга вызвал споры. Эпизод также разошелся в социальных сетях на мемы и шутки: от сравнений с дельфином и ныряльщиком в бассейн до королевы Великобритании на месте судьи ВАР и вручения «Золотого мяча» или Оскара за актерское мастерство.

— Команды показали шикарную игру. Обе четверки защитников были великолепны. Что касается , что ж, это было одно из величайших выступлений игрока сборной Англии из всех, что я видел, — написал Линекер в Twitter.

Сборная Англии сыграет в финале чемпионата Европы против Италии. Матч состоится в воскресенье, 11 июля, на стадионе «Уэмбли».