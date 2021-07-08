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Линекер назвал игру Стерлинга одним из величайших выступлений

02:53
7 июля. Англия — Дания — 2:1. Рахим Стерлинг. Фото AFP
7 июля. Англия — Дания — 2:1. Рахим Стерлинг. Фото AFP
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Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер прокомментировал выход команды в финал чемпионата Европы-2020 и высказался о Рахиме Стерлинге, назвав его игру одним из самых выдающихся выступлений.

Момент с падением Стерлинга вызвал споры. Эпизод также разошелся в социальных сетях на мемы и шутки: от сравнений с дельфином и ныряльщиком в бассейн до королевы Великобритании на месте судьи ВАР и вручения «Золотого мяча» или Оскара за актерское мастерство.

— Команды показали шикарную игру. Обе четверки защитников были великолепны. Что касается Рахима Стерлинга, что ж, это было одно из величайших выступлений игрока сборной Англии из всех, что я видел, — написал Линекер в Twitter.

Сборная Англии сыграет в финале чемпионата Европы против Италии. Матч состоится в воскресенье, 11 июля, на стадионе «Уэмбли».

Англия — Дания

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Анастасия Рацкевич все материалы автора

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