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Судейство

Сегодня, 06:27

Левников: «Ряд российских арбитров смотрелся бы на Евро не хуже остальных»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Главный национальный инструктор судейского комитета РФС Николай Левников считает, что российские судьи выглядели бы достойно на Евро-2024.

«В целом, на Евро было хорошее судейство. Если взять в общем количество игр и качество отдельных матчей. Да, были неточности, но их было небольшое количество. Видна рука судейского комитета УЕФА. Сегодня мы видим, что снизилось число споров с судьями, нет больших наказаний тренеров и игроков за апелляции к арбитрам, было совсем небольшое количество карточек за неспортивное поведение. Видим, что нет удалений за серьезные нарушения правил.
Российские судьи? С точки зрения судейства за последний год в нашем чемпионате ряд арбитров выглядел бы не хуже. Не буду называть фамилии. Но они сегодня могли бы конкурировать на этом турнире», — приводит «РБ Спорт» слова Левникова.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.

В воскресенье, 14 июля состоится финал турнира, в котором встретятся Испания и Англия. Главным арбитром матча назначен француз Франсуа Летексье. Начало игры — в 22.00 (мск).

Источник: РБ Спорт
Евро-2024
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