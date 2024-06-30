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Левников об остановке матча Германия — Дания: «Таковы рекомендации УЕФА»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Главный национальный инструктор Судейского комитета РФС Николай Левников прокомментировал остановку матча 1/8 финала Евро-2024 Германия — Дания (0:2) из-за молний.

— Таковы рекомендации. Если молния сверкает над стадионом, то под угрозой здоровье и безопасность игроков. Честно говоря, на таком уровне я не помню подобных случаев — ни на чемпионатах мира, ни на чемпионатах Европы. Но был же случай в любительском футболе, когда футболист погиб из-за удара молнии. Если существует угроза здоровью и безопасности игроков, игра должна быть приостановлена.

У меня был случай: «Барселона» играла с «Гертой» в Лиге чемпионов. И вот — сумасшедший туман в Берлине. Как судья я понимал, что надо остановить матч, потому что болельщики ничего не видели. Мне сказали: провести игру в другое время невозможно, нет такого «окна», конец сезона. И представители команд, и делегат матча просили разрешить играть. Я вышел на поле и увидел, что там видимость — нормальная, игроки друг друга обнаружат. Туман стоял метра на два выше. Решили играть, хотя зрители не видели, что происходит на поле, — приводит слова Левникова «РБ Спорт».

Главный арбитр матча 1/8 финала чемпионата Европы-2024 между сборными Германии и Дании Майкл Оливер на 33-й минуте первого тайма увел команды в подтрибунное помещение из-за начала грозы, града и вспышек молний над стадионом «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Позже матч был возобновлен.

Источник: РБ Спорт
Евро-2024
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