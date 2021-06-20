Левандовски забил третий гол на Евро и приблизился к Герду Мюллеру

Роберт Левандовски принес Польше ничью в матче второго тура Евро против Испании (1:1), забив 67-й гол в международных матчах.

Форвард, который дебютировал в сборной в 2008 году, вернулся на чистое седьмое место в списке лучших европейских снайперов, снова опередив Ромелу Лукаку. При этом от делящих пятую строчку Герда Мюллера и Робби Кина нападающий «Баварии» отстает всего на один мяч, от замыкающего тройку венгра Шандора Кочиша — на восемью

Лучшие бомбардиры европейских сборных:

Игрок Сборная Годы Матчи Голы Криштиану Роналду Португалия 2003-н.в. 177 107 Ференц Пушкаш Венгрия, Испания 1945-1956, 1961-1962 89 84 Шандор Кочиш Венгрия 1948-1956 68 75 Мирослав Клозе Германия 2001-2014 137 71 Герд Мюллер ФРГ 1966-1974 62 68 Робби Кин Ирландия 1998-2016 146 68 Роберт Левандовски Польша 2008-н.в. 121 67 Ромелу Лукаку Бельгия 2010-н.в. 95 62 Златан Ибрагимович Швеция 2001-2021 118 62 Давид Вилья Испания 2005-2017 98 59 Эдин Джеко Босния 2007-н.в. 114 59

Однако из 67 голов поляка только три пришлись на крупные турниры. На Евро-2012 Левандовски огорчил сборную Греции в матче открытия, а четыре года спустя — сборную Португалии в четвертьфинале. Любопытно, что поляки с Робертом в составе до сих пор ни разу на забивали больше одного мяча, одержав три минимальные победы при шести ничьих и четырех поражениях.

Матчи Роберта Левандовски на крупных турнирах: