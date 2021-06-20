Левандовски забил третий гол на Евро и приблизился к Герду Мюллеру
Роберт Левандовски принес Польше ничью в матче второго тура Евро против Испании (1:1), забив 67-й гол в международных матчах.
Форвард, который дебютировал в сборной в 2008 году, вернулся на чистое седьмое место в списке лучших европейских снайперов, снова опередив Ромелу Лукаку. При этом от делящих пятую строчку Герда Мюллера и Робби Кина нападающий «Баварии» отстает всего на один мяч, от замыкающего тройку венгра Шандора Кочиша — на восемью
Лучшие бомбардиры европейских сборных:
|
Игрок
|
Сборная
|
Годы
|
Матчи
|
Голы
|
Криштиану Роналду
|
Португалия
|
2003-н.в.
|
177
|
107
|
Ференц Пушкаш
|
Венгрия, Испания
|
1945-1956, 1961-1962
|
89
|
84
|
Шандор Кочиш
|
Венгрия
|
1948-1956
|
68
|
75
|
Мирослав Клозе
|
Германия
|
2001-2014
|
137
|
71
|
Герд Мюллер
|
ФРГ
|
1966-1974
|
62
|
68
|
Робби Кин
|
Ирландия
|
1998-2016
|
146
|
68
|
Роберт Левандовски
|
Польша
|
2008-н.в.
|
121
|
67
|
Ромелу Лукаку
|
Бельгия
|
2010-н.в.
|
95
|
62
|
Златан Ибрагимович
|
Швеция
|
2001-2021
|
118
|
62
|
Давид Вилья
|
Испания
|
2005-2017
|
98
|
59
|
Эдин Джеко
|
Босния
|
2007-н.в.
|
114
|
59
Однако из 67 голов поляка только три пришлись на крупные турниры. На Евро-2012 Левандовски огорчил сборную Греции в матче открытия, а четыре года спустя — сборную Португалии в четвертьфинале. Любопытно, что поляки с Робертом в составе до сих пор ни разу на забивали больше одного мяча, одержав три минимальные победы при шести ничьих и четырех поражениях.
Матчи Роберта Левандовски на крупных турнирах:
|
Дата
|
Турнир
|
Стадия
|
Матч
|
Голы
|
08.06.2012
|
ЧЕ
|
Гр.турнир
|
Греция — 1:1
|
1
|
12.06.2012
|
ЧЕ
|
Гр.турнир
|
Россия — 1:1
|
-
|
16.06.2012
|
ЧЕ
|
Гр.турнир
|
Чехия — 0:1
|
-
|
12.06.2016
|
ЧЕ
|
Гр.турнир
|
Сев.Ирландия — 1:0
|
-
|
16.06.2016
|
ЧЕ
|
Гр.турнир
|
Германия — 0:0
|
-
|
21.06.2016
|
ЧЕ
|
Гр.турнир
|
Украина — 1:0
|
-
|
25.06.2016
|
ЧЕ
|
1/8 финала
|
Швейцария — 1:1 (пен. — 5:4)
|
-
|
30.06.2016
|
ЧЕ
|
1/4 финала
|
Португалия — 1:1 (пен. — 3:5).
|
1
|
19.06.2018
|
ЧМ
|
Гр.турнир
|
Сенегал — 1:2
|
-
|
24.06.2018
|
ЧМ
|
Гр.турнир
|
Колумбия — 0:3
|
-
|
28.06.2018
|
ЧМ
|
Гр.турнир
|
Япония — 1:0
|
-
|
14.06.2021
|
ЧЕ
|
Гр.турнир
|
Словакия — 1:2
|
-
|
19.06.2021
|
ЧЕ
|
Гр.турнир
|
Испания — 1:1
|
1
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