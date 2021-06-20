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Левандовски забил третий гол на Евро и приблизился к Герду Мюллеру

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Роберт Левандовски. Фото AFP
Роберт Левандовски. Фото AFP
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Роберт Левандовски принес Польше ничью в матче второго тура Евро против Испании (1:1), забив 67-й гол в международных матчах.

Форвард, который дебютировал в сборной в 2008 году, вернулся на чистое седьмое место в списке лучших европейских снайперов, снова опередив Ромелу Лукаку. При этом от делящих пятую строчку Герда Мюллера и Робби Кина нападающий «Баварии» отстает всего на один мяч, от замыкающего тройку венгра Шандора Кочиша — на восемью

Лучшие бомбардиры европейских сборных:

Игрок

Сборная

Годы

Матчи

Голы

Криштиану Роналду

Португалия

2003-н.в.

177

107

Ференц Пушкаш

Венгрия, Испания

1945-1956, 1961-1962

89

84

Шандор Кочиш

Венгрия

1948-1956

68

75

Мирослав Клозе

Германия

2001-2014

137

71

Герд Мюллер

ФРГ

1966-1974

62

68

Робби Кин

Ирландия

1998-2016

146

68

Роберт Левандовски

Польша

2008-н.в.

121

67

Ромелу Лукаку

Бельгия

2010-н.в.

95

62

Златан Ибрагимович

Швеция

2001-2021

118

62

Давид Вилья

Испания

2005-2017

98

59

Эдин Джеко

Босния

2007-н.в.

114

59

Однако из 67 голов поляка только три пришлись на крупные турниры. На Евро-2012 Левандовски огорчил сборную Греции в матче открытия, а четыре года спустя — сборную Португалии в четвертьфинале. Любопытно, что поляки с Робертом в составе до сих пор ни разу на забивали больше одного мяча, одержав три минимальные победы при шести ничьих и четырех поражениях.

Матчи Роберта Левандовски на крупных турнирах:

Дата

Турнир

Стадия

Матч

Голы

08.06.2012

ЧЕ

Гр.турнир

Греция — 1:1

1

12.06.2012

ЧЕ

Гр.турнир

Россия — 1:1

-

16.06.2012

ЧЕ

Гр.турнир

Чехия — 0:1

-

12.06.2016

ЧЕ

Гр.турнир

Сев.Ирландия — 1:0

-

16.06.2016

ЧЕ

Гр.турнир

Германия — 0:0

-

21.06.2016

ЧЕ

Гр.турнир

Украина — 1:0

-

25.06.2016

ЧЕ

1/8 финала

Швейцария — 1:1 (пен. — 5:4)

-

30.06.2016

ЧЕ

1/4 финала

Португалия — 1:1 (пен. — 3:5).

1

19.06.2018

ЧМ

Гр.турнир

Сенегал — 1:2

-

24.06.2018

ЧМ

Гр.турнир

Колумбия — 0:3

-

28.06.2018

ЧМ

Гр.турнир

Япония — 1:0

-

14.06.2021

ЧЕ

Гр.турнир

Словакия — 1:2

-

19.06.2021

ЧЕ

Гр.турнир

Испания — 1:1

1
Испания — Польша

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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