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Левандовски: «То, что это мой лучший Евро, потому что я забил три мяча, меня совсем не утешает»

23:02
Роберт Левандовски. Фото Reuters
Роберт Левандовски. Фото Reuters
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Капитан сборной Польши Роберт Левандовски поделился эмоциями после завершения матча группового этапа чемпионата Европы против Швеции (2:3).

«Нам грустно. Мы разочарованы. Возможно, нам не хватило мастерства где-то, но мы сделали все что могли.

Нам не повезло на этом турнире. У нас было много моментов, но мы не реализовали их. А у наших соперников иногда был лишь полушанс, и они забивали. Я тоже упустил несколько моментов — дважды попал головой в перекладину.

То, что это мой лучший Евро, потому что я забил три мяча, меня совсем не утешает. Все эти голы я обменял бы на выход из группы. Считаю, что эта команда заслуживала большего. Аплодисменты за наши старания здесь — слишком маленькая награда», — приводит слова Левандовски сайт УЕФА.

По итогам трех встреч сборная Швеции набрала 7 очков и заняла первое место в группе E. Второе место заняли испанцы (5), третье — словаки (3), поляки финишировали на последнем, четвертом месте, набрав 1 очко.

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