Левандовски попал Мбаппе по сломанному носу в матче Франция — Польша

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски ударил по сломанному носу форварду Франции Килиану Мбаппе в матче между командами в третьем туре группового турнира Евро-2024.

Футболисты сошлись в единоборстве в концовке встречи — поляк попал рукой по лицу Мбаппе, после чего француз несколько минут периодически трогал нос и поправлял маску.

Мбаппе получил перелом носа в первом туре группового турнира Евро-2024 с Австрией (1:0). По этой причине он пропустил игру второго тура с Нидерландами (0:0).

Франция (5 очков) заняла второе место в группе D и вышла в плей-офф. В 1/8 финала команда Дидье Дешама сыграет с командой, которая станет второй в группе E.

Польша (1) замкнула квартет и покинула турнир.