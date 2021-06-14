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Левандовски насмешил игроков сборной Польши, попав под струю воды на тренировке

14:06
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Форвард «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски насмешил партнеров по команде, сообщается в Twitter Евро-2020.

Сегодня, 14 июня, футболист выполнял пробежку с футболистами. Неожиданно под ним заработала система полива газона. Форвард не ожидал этого и попытался отпрыгнуть от потока воды, чем насмешил других игроков.

Завтра, 15 июня, состоится матч Франция — Германия. Начало — в 22.00 (мск).

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Виктория Кравченко все материалы автора
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