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Левандовски может догнать Герда Мюллера и Кина в списке лучших снайперов Европы

13:00
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Сегодня, 14 июня, в матче чемпионата Европы-2020 Польша — Словакия форвард Роберт Левандовски может настичь делящих пятое место в списке лучших снайперов европейских сборных Герда Мюллера и Робби Кина.

На счету польского форварда 66 мячей, тогда как немец и ирландец отличились по 68 раз. Кроме Мюллера и Кина форварда «Баварии» опережают немец Мирослав Клозе (71), венгры Шандор Кочиш (75) и Ференц Пушкаш (84), а также продолжающий атаку на мировой рекорд Криштиану Роналду (104).

(Кирилл Бурдаков)

Лучшие бомбардиры европейских сборных:

Игрок

Сборная

Годы

Матчи

Голы

Криштиану Роналду

Португалия

2003-н.в.

175

104

Ференц Пушкаш

Венгрия, Испания

1945-1956, 1961-1962

89

84

Шандор Кочиш

Венгрия

1948-1956

68

75

Мирослав Клозе

Германия

2001-2014

137

71

Герд Мюллер

ФРГ

1966-1974

62

68

Робби Кин

Ирландия

1998-2016

146

68

Роберт Левандовски

Польша

2008-н.в.

119

66

Ромелу Лукаку

Бельгия

2010-н.в.

94

62

Златан Ибрагимович

Швеция

2001-2021

118

62

Давид Вилья

Испания

2005-2017

98

59

Эдин Джеко

Босния

2007-н.в.

114

59

Польша — Словакия

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