Левандовски может догнать Герда Мюллера и Кина в списке лучших снайперов Европы

Сегодня, 14 июня, в матче чемпионата Европы-2020 Польша — Словакия форвард Роберт Левандовски может настичь делящих пятое место в списке лучших снайперов европейских сборных Герда Мюллера и Робби Кина.

На счету польского форварда 66 мячей, тогда как немец и ирландец отличились по 68 раз. Кроме Мюллера и Кина форварда «Баварии» опережают немец Мирослав Клозе (71), венгры Шандор Кочиш (75) и Ференц Пушкаш (84), а также продолжающий атаку на мировой рекорд Криштиану Роналду (104).

(Кирилл Бурдаков)

Лучшие бомбардиры европейских сборных: